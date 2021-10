Prefeitura de Paranapuã abre procedimento para apurar crime de racismo por servidora 

A Prefeitura de Paranapuã/SP abriu um procedimento interno para apurar a conduta de uma servidora suspeita de ter cometido ato de racismo durante o expediente.

A Prefeitura de Paranapuã/SP, aproximadamente 88 km de Votuporanga/SP, abriu procedimento para apurar a conduta de uma servidora que trabalha no setor de limpeza da Farmácia Municipal e teria cometido ato de racismo durante o expediente.

Nas imagens, que teriam sido feitas pela própria servidora, é possível ouvir o diálogo entre a mulher e a vítima, um senhor bastante conhecido na cidade:

Servidora: “Se eu gostasse de preto eu andava com urubu embaixo do ‘sovaco’! (risos)”

Vítima: “Mas por que você não gosta de preto?”

Servidora: “Quê?!”

Vítima: “Porque você não gosta de preto?”

Servidora: “Eu não falei nada!. Tá doido?”

Vítima: “Mas porque você não gosta?”

Servidora: “Eu não falei se eu gosto ou não gosto!”

Vítima: “Porque você não gosta de preto?”

Servidora: “Não sei de nada!”

O prefeito de Paranapuã, Junior Pinatto (PP), afirmou que assim que soube do vídeo afastou a servidora do trabalho e deve apurar o caso junto ao departamento jurídico. As ofensas podem ser caracterizadas como injúria racial e racismo. A prefeitura deve concluir o procedimento interno e encaminhar para as autoridades responsáveis.

*Informações/TVTEM