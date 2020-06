Prefeitura de Meridiano fecha após prefeito apresentar sintomas de Covid-19

A medida foi tomada devido ao convívio com os funcionários no dia a dia.

A sede da Prefeitura de Meridiano, município localizado a 25,7 quilômetros de Votuporanga, foi fechada após o prefeito Maicon Fabiano sentir febre e dores no corpo. O gestor está em quarentena e é acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo apurou a reportagem, o paço municipal ficará fechado até sair o resultado do exame que o prefeito realizou para Covid-19 na Unidade Básica de Saúde daquela cidade.

A medida foi tomada devido ao convívio com os funcionários no dia a dia. Os funcionários, que trabalham no interior da Prefeitura, somente realizarão o teste para coronavírus caso apresentem os sintomas. Tal medida faz parte do protocolo de saúde. Caso o resultado do exame do prefeito seja negativo, a Prefeitura voltará ao seu funcionamento normalmente.

O exame ficará pronto na próxima segunda-feira, caso seja negativo, Maicon sairá da quarentena e da observação, porém, se der positivo, ele permanecerá em quarentena até a sua recuperação. (O Extra Net)