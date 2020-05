Por meio do Decreto numero 12 311 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na tarde desta terça-feira (05) a Prefeitura Municipal de Votuporanga convoca a retornarem aos seus postos de trabalho, a partir do dia 7 de maio de 2020, servidores municipais que acima de 60 anos e gestantes, com exceção àqueles que estiveram em isolamento em casa exigido pela Secretaria de Saúde.