Prefeitura convoca mais de 50 candidatos aprovados no Processo Seletivo para Técnico em Educação 

Lista com os nomes foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (29).

A Prefeitura de Votuporanga publicou, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (29.mar), a classificação final e a convocação de 54 candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 01/2022 visando preenchimento das vagas de Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II, para atuar nas escolas municipais da Prefeitura no atendimento de alunos com necessidades especiais.

Os profissionais deverão se apresentar na próxima segunda-feira (4.abr), às 8h, na Secretaria Municipal da Educação, localizada na Rua Pernambuco, 4865, com os documentos necessários para admissão. Os editais e a lista de documentação estão disponíveis no site da Prefeitura, em Concursos Públicos.

A classificação dos 54 aprovados no processo se deu mediante análise de títulos e experiência profissional realizada por uma comissão nomeada através de Decreto. Mais de 470 candidatos concorreram às vagas.

Atuação dos técnicos

Com carga horária semanal de 40 horas e vencimento de R$ 1.866,03, os profissionais serão contratados temporariamente pelo prazo máximo de até um ano para atuar nas escolas municipais da Prefeitura de Votuporanga no atendimento de alunos com necessidades especiais.