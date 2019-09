PREFEITURA / CONDOMÍNIO KOTA BULAN – Assinado documento de parceira público/privada

Na parceria, a QH3 Empreendimentos, responsável pela construção do Condomínio Kota Bulan, irá doar um Consultório Municipal para a região Leste da cidade.

O Condomínio Kota Bulan está sendo construído na vicinal Hebert Vinícius Mequi, entre dois pesqueiros, bem próximo à cidade

Da Redação

Assinado na manhã deste sábado na Concha Acústica uma parceria público/privada entre o município e a QH3 Empreendimentos, empresa responsável pela construção do Condomínio Kota Bulan que fica na vicinal Herbert Vinicius Mequi, entre dois pesqueiros.

Para formalizar o convênio, o secretário municipal de Planejamento, Jorge Augusto Seba, que representou o prefeito João Dado, assinou o documento, juntamente com o diretor da QH3, Raul Quaresma Henriques. O evento aconteceu às 11h, deste sábado na Concha Acústica, logo após a empresa ter realizado oficialmente o lançamento do Condomínio residencial.

Raul Quaresma em seu pronunciamento disse que criou um condomínio de padrão elevado, mas com preços acessíveis. “Buscamos junto as indústrias de materiais conseguir preços mais baratos para construir casas grandes, extremamente confortáveis, em terrenos pequenos, mas bem aproveitados. Nosso Condomínio foi inspirado em Bali, na Indonésia, bem diferente do que se está acostumado a ver no Brasil. Este conceito já existe em 9 cidades em andamento, mas, o mais legal é que Votuporanga foi a primeira cidade a colocar em prática. A prefeitura foi extremamente ágil. Então de todas as cidades que vão receber este investimento aqui é a primeira a sair do papel. Basicamente é isso, as pessoas acham que o projeto ostenta luxo e que não servirá pra elas, mas pelo contrário, buscamos fórmulas deste investimento caber em todos os tamanhos de bolso. São casas de 90 m2, em condomínio fechado e na faixa de preços entre R$230 mil, com financiamento bastante longo”, explica e prossegue; “Já estamos trabalhando no local há mais de 4 meses, as obras estão bem adiantadas, pra quem passar por lá daqui a duas semanas já vai dá pra ver os salões das áreas comuns. É um padrão luxuoso, mas dentro das possibilidades financeiras de todas as pessoas”, promete Quaresma.

Por outro lado, o secretário de Planejamento, Jorge Augusto Seba, falou sobre à contra partida social que a empresa irá gerar ao município. “Já é praxe desta administração nós convidarmos as empresas para que invistam por aqui e que também participem socialmente da comunidade. A QH3 se comprometeu em doar ao munícipio um Consultório Municipal no bairro Cidade Jardim, uma obra de 517 m2. Isto vai fazer com que toda aquela região, que ainda não dispõe de uma melhoria como consultório médico, dentista, etc. Inicialmente era para ser construído um CEMEI, uma escola creche integrada, mas recentemente, nós tivemos um sinal forte do Governo Federal, de que vamos receber um CEMEI neste mesmo bairro, então conversamos com o Raul e ele trocou o termo de doação, documento esse, que vamos assinar neste instante. Agradecemos ao Raul e recebemos o empenho dele em realizar em Votuporanga esse modelo construtivo de sucesso, que irá diminuir ainda mais o déficit de moradia local,” finalizou Seba.

O Consultório Municipal que será construído no bairro Cidade Jardim será semelhante a este da foto e terá 517 m2 de construção