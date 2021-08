Prefeitura conclui obra de melhorias no Terminal Rodoviário

Ato de entrega encerra o calendário de aniversário dos 84 anos de Votuporanga e será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura.

O prefeito Jorge Seba entrega, na terça-feira (31), às 9h, as melhorias executadas no Terminal Rodoviário “Prefeito Leonidas Pereira de Almeida”. O ato encerra o calendário de aniversário dos 84 anos de Votuporanga e será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura. O Terminal Rodoviário fica na Rua João Villar Pontes, 3479, 1º Distrito Industrial.

Durante a obra, foram reformados os banheiros e o forro, substituída a iluminação antiga por LED, bem como reforma da iluminação externa, além de pintura geral e implantação de rampas de acessibilidade. Também foram realizadas pavimentação do estacionamento, polimento e aplicação de resina em todo o piso, substituição da bomba, quadro de comando e caixas de hidrantes do sistema de equipamentos de combate a incêndio; reforma de ambientes da área administrativa e construção de muro de arrimo e alambrado na base do reservatório de água.

As plataformas e área de carga e descarga ganharam novo piso, bem como novas sinalizações e pintura. Totens de álcool em gel também foram instalados nos pisos inferior e superior.

No paisagismo, o Terminal Rodoviário também ficou mais bonito, com plantios de flores e gramas, ipês amarelos cascudos e rosas, coqueiros rabo de raposa e palmeira azul além de um trabalho de limpeza em toda a área verde.

A Rodoviária também ganhou novos e modernos painéis de informações gerais, além de duas ilhas com bancos e coqueiros construídas no piso inferior para acomodar as pessoas que utilizam o espaço.

A pavimentação de estacionamento será realizada em breve para concluir as melhorias e proporcionar melhores condições e segurança a motoristas e pedestres.

No total, foram investidos cerca de R$ 423 mil, sendo R$ 318 mil disponibilizados pela União, por intermédio do Deputado Baleia Rossi, e o restante de recursos próprios do Município.