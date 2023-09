Prefeitura começa abrir Rua Luiz Vanzella que dará acesso ao desfavelamento 

Obra faz parte de um pacote de pavimentação e recapeamento de ruas da cidade com investimento de R$9,2 milhões.

A Prefeitura de Votuporanga iniciou os preparos para abertura de uma nova rua que dará acesso ao Conjunto Habitacional “Thui Seba”, onde serão construídas as 185 casas que abrigarão as famílias das regiões do Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton. A obra faz parte de um pacote de pavimentação e recapeamento de ruas da cidade com investimento de R$9,2 milhões.

No momento, está em andamento a etapa de drenagem, bem como a execução de guias e sarjetas para, em seguida, iniciar a aplicação da massa asfáltica.

A Rua Luiz Vanzella passa atrás da antiga Colônia da Fepasa, cujos moradores também serão beneficiados com a obra. O acesso até ela se dá pelo viaduto no final da Rua Minas Gerais, portanto, sem interferência com a passagem de trem pela linha férrea. Após a conclusão da obra do Conjunto Habitacional Thui Seba, essa nova via também servirá como acesso para outros bairros como Vivendas II e Palmeiras II (Sonho Meu).