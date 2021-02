Prefeitura coloca em dia pagamento de fornecedores

Todos os credores que comprovaram os serviços prestados em 2020 já receberam as dívidas vencidas; foram pagos R$ 7,7 milhões.

A Prefeitura de Votuporanga colocou, nesta quarta-feira (2), todas as contas em dia e saldou as dívidas de 2020 com fornecedores. De acordo com o prefeito Jorge Seba, em pouco mais de um mês – do início de janeiro até a data de hoje – foi pago o saldo das últimas contas vencidas no ano passado e não parceladas. “Com isso o pagamento de todos as empresas que prestaram serviços ou entregaram produtos ao Município está em dia”, afirmou.

Segundo o secretário municipal da Fazenda, Deosdete Aparecido Vechiatto, todos os credores que comprovaram os serviços prestados em 2020 e entregaram as notas fiscais já receberam as dívidas vencidas. “É uma situação que trabalhamos desde o primeiro dia do mandato a pedido do prefeito Jorge Seba”, explicou. Ao todo, foram pagos R$ 7,7 milhões referentes a despesas do ano passado.

Seba destaca a eficiência e a seriedade no trato do dinheiro público. “Todos os municípios foram afetados devido a pandemia da Covid-19, com queda de arrecadação e muitas Prefeituras não estão conseguindo honrar seus compromissos. Em meio a essa pandemia, conseguimos imprimir uma boa gestão financeira, com o pagamento dos servidores em dia e também, agora, dos fornecedores”, disse.

O prefeito ressaltou, no entanto, que serão tempos difíceis. “Colocamos as contas em dia, mas a austeridade continua. O orçamento de 2021 tem uma perda de R$ 18 milhões em comparação a 2020, em razão da queda de arrecadação. Por isso, seremos muito responsáveis e, principalmente, criativos. A ordem é gastar menos com governo e mais com as pessoas”, afirmou.