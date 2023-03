Prefeitura celebra início de Programa de Residência Médica em Saúde da Família

Três novos médicos atuarão no programa “Medicina de Família e Comunidade” na Unidade Básica do bairro Vila América; atendimento será com foco na humanização e prevenção da saúde.

Avançando com o programa de governo do município, o prefeito Jorge Seba anunciou na manhã desta quinta-feira (2.mar), no Parque da Cultura, o início do Programa Municipal de Residência Médica em “Medicina de Família e Comunidade” com três novos médicos residentes. Os profissionais, da primeira turma que integra o programa de Atenção Primária à Saúde do município, atuarão na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Vila América na estratégia da Saúde da Família com foco na humanização e prevenção da saúde.

Também estiveram presentes durante a apresentação a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; Fabiana Arenas Stringari de Parma, ex-secretária da Saúde de Votuporanga; Daniel David, representando a Câmara de Vereadores; Carlos Roberto de Biazi, provedor da Santa Casa de Votuporanga; Ernesto Hoffman, coordenador da Residência Médica no programa municipal; e Douglas José Gianoti, diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga e Rádio e TV Unifev.

A Residência Médica seguirá os princípios da Rede de Atenção à Saúde organizados pela Secretaria Municipal da Saúde e pela Comissão de Residência Médica (Coreme) da Santa Casa de Votuporanga, oportunizando ensino de pós-graduação a médicos através de cursos de especialização, treinamento em serviço sob responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não e também orientação de profissionais médicos por meio de questões éticas e qualificação profissional.

O prefeito Jorge Seba destaca a importância do programa médico e parabeniza os envolvidos. “O nosso programa de governo sempre tem essa preocupação com a saúde e agora estamos iniciando uma questão muito importante que é o programa municipal de residência médica familiar e comunitária juntamente com grandes parceiros. Nosso objetivo é aperfeiçoar ainda mais um serviço em prol da população porque nossa responsabilidade social é sempre aumentar os parâmetros e nunca reduzir. Agradeço e parabenizo à doutora Fabiana Parma que plantou essa semente há alguns anos e hoje estamos colhendo o fruto e também a todos que estão conosco nessa conquista, além de desejar boas-vindas aos nossos residentes”.

Ivonete Félix, secretária da Saúde, também comentou sobre a nova fase da saúde no município. “Esse momento aqui hoje é de transformação e qualificação na rede municipal de saúde pois, através de processos de trabalhos, esforços humanos e recursos tecnológicos, intelectuais e morais estamos colocando a Saúde da Família num patamar que merece estar e assim resolver de imediato os problemas dos pacientes de forma humana e preventiva”.