Prefeitura autoriza início de obras de viadutos sobre linha férrea

Previsão é que trabalhos sejam concluídos no prazo de um ano; o investimento será realizado pela Rumo Logística.

O prefeito Jorge Seba assinou durante uma coletiva realizada nesta terça-feira (30.mai), em seu gabinete, a liberação para início de duas obras de mobilidade para Votuporanga, que serão executadas pela empresa Rumo Logística. Dois viadutos serão construídos para melhorar o fluxo do trânsito em importantes pontos em que há cruzamento de vias com a linha férrea.

Os novos viadutos serão localizados na Estrada do 27 (VTG 040) e Av. República do Líbano (cruzamento da avenida com a Rua Mário Longo). A previsão é que sejam concluídos no prazo de um ano.

Além do Prefeito, participaram do ato Marcelo Rodrigues e Thiago Augusto, coordenador e especialista na Área de Relações Governamentais e Institucionais da Rumo Logística; Tássia Coleta Nossa, secretária de Planejamento e Habitação; Salvador Castrequini, secretário de Obras e Serviços Urbanos; Daniel David, presidente da Câmara; Sueli Friosi, vereadora (líder de Governo) e Jurandir Silva, vereador.

O prefeito Jorge Seba comenta que são obras importantes e contribuirão para o desenvolvimento da cidade. “A construção dos viadutos é muito esperada por todos nós, pois contribuirão nas melhorias de mobilidade urbana que estamos promovendo. É com muita satisfação que recebemos essa novidade e damos as boas-vindas ao setor de obras da Rumo. Além da importância para mobilidade urbana, mais rapidez, praticidade, vamos ter também o principal que é a segurança dos veículos e dos pedestres”, disse.

Em abril de ano passado Seba, em visita feita à diretoria da Rumo com o então deputado federal Geninho, solicitou prioridade para o início dessas obras. O deputado Carlão Pignatari também contribuiu nesse diálogo.

As obras fazem parte do contrato de renovação da malha paulista, que resulta no investimento pela Concessionária de R$6,1 bilhões nas ferrovias paulistas, sendo R$1,2 bilhão destinado para o programa “Conflitos Urbanos”.