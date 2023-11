Prefeitura assina Termo de Cooperação com CREA-SP visando segurança em projetos e obras 

Termo formaliza a união das duas instituições em prol da segurança da sociedade por meio do exercício profissional regulamentado.

O prefeito Jorge Seba (PSD) e o presidente em exercício do CREA-SP, Mamede Abou Dehn Junior, assinaram nesta segunda-feira (13.nov), o Termo de Cooperação Técnica visando a troca de informações, cooperação, integração técnica e divulgação de legislação das atividades profissionais nas áreas abrangidas pelo sistema CONFEA/CREA. O Termo formaliza a união das duas instituições em prol da segurança da sociedade por meio do exercício profissional regulamentado de acordo com as leis vigentes.

O Acordo de Cooperação tem como objetivo reduzir índice de ocorrências infratoras à legislação vigente, em especial quanto aos temas de competência do Sistema CONFEA/CREA, a fim de sanar, remediar e/ou prevenir riscos e ações emergenciais no âmbito da Prefeitura, bem como promover a difusão de informações pertinentes. Entre as ações previstas está a de estreitar relações entre os órgãos para a troca de informações em todos os processos relativos à execução de obras e projetos.

“Quando há um profissional responsável à frente desses trabalhos, a sociedade tem a segurança de que essa pessoa está habilitada. Esse Termo visa a troca de informações entre os órgãos, a troca de fiscalização, e o melhor, sem custos para nenhum dos órgãos, é a parceria ‘ganha-ganha’ para a sociedade de Votuporanga estar segura e a cidade continuar pujante”, disse o presidente do CREA-SP, que também é votuporanguense.

“É um privilégio formalizar esse Acordo porque o CREA-SP, desta forma, vem nos ceder todo o seu conhecimento técnico nas diversas áreas da engenharia, visando a segurança da vida e das atividades pertinentes. Votuporanga vem a ganhar com a presença dos profissionais do CREA-SP, aliados aos nossos, para transformar cada vez mais nossa cidade em uma cidade excelente”, afirmou o prefeito Jorge Seba.

Participaram do ato também o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), e o vereador Osmair Ferrari (PSDB); o presidente da Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga), Rafael Salerno; os secretários municipais de Obras, Salvador Castrequini Neto; e de planejamento, Tássia Coleta; o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela; e o presidente da Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga), Luis Antonio Paladini Junior.