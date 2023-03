Prefeitura anuncia novo Refis entre 10 de abril e 26 de maio 

A Prefeitura de Votuporanga realizará uma nova edição do Refis (Programa de Recuperação Fiscal) no período de 10 de abril a 26 de maio. A Lei que institui o programa foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (15.mar) e pode ser conferida diretamente no link https://dosp.com.br/ exibe_do.php?i=MzM5ODg0 .