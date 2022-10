Prefeitura anuncia novas medidas de repasses a entidades assistenciais 

Entre os recursos, a revisão do plano de metas atingirá 100% até o final do atual governo municipal; benefícios auxiliarão nas despesas e atendimento.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (13.out), no Parque da Cultura, o prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou novas medidas para a área social do município. A primeira é um reajuste de 6% no valor anual repassado às entidades assistenciais que auxiliarão nas despesas mensais e também uma revisão do Plano de Metas do Relatório Circunstanciado, que nunca havia sido feito em gestões anteriores, aumentando em 50%, no auxílio ao atendimento ofertado em 15 entidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social.

Acompanhado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; dos secretários municipais de Assistência Social e da Fazenda, Meire Azevedo e Deosdete Vechiato, respectivamente; e do vereador Jura (PSB), representando a Câmara Municipal, Seba disse que a previsão de revisão de metas é atingir 100% até o final do seu governo e, assim, acabar com o déficit de atendimento existente nas entidades, sendo 25% em 2023 e mais 25% em 2024.

Durante o anúncio, o secretário da Fazenda, Deosdete Vechiato, informou que os recursos já constam no orçamento municipal e foram enviados à Câmara Municipal para que seja iniciado, ainda este ano, o processo de pagamento previsto para janeiro do próximo ano.

“O nosso governo tem um olhar social obrigatório para aquelas pessoas que mais necessitam de ajuda e com a parceria que temos com as entidades assistenciais, que são os órgãos mais capacitados porque sabem onde estão cada uma dessas pessoas, conseguimos desenvolver um trabalho digno na esfera social. Por isso, o anúncio desses repasses é de extrema importância pois, irão complementar a atividade desenvolvida por cada uma onde, juntas, prestam atendimento aos mais variados públicos, desde crianças até idosos e também a pessoas com deficiência física”, destaca Seba.