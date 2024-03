Prefeitura anuncia interligação dos bairros Jardim Universitário e São Cosme  

Primeira etapa da obra consiste na construção de uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheiro, próximo à Represa Municipal.

O prefeito Jorge Seba (PSD) anunciou, nesta terça-feira (19.mar), mais uma importante obra que estava prevista em seu programa de governo, o início da interligação das avenidas Anastácio Lasso, no bairro São Cosme, com a Sebastião Vaz de Oliveira, no Jardim Universitário. O anúncio foi realizado próximo ao local da obra e contou com a presença de imprensa, autoridades, vereadores e população.

“Essa obra proporcionará um avanço no desenvolvimento dessa região da cidade. Além de promover fluidez no tráfego e mobilidade urbana pra quem se desloca da região norte para a região leste, ou vice-versa, tem importância também no meio ambiente. A represa deixará de receber resíduos, como areia, e com isso vamos prevenir também o assoreamento”, explicou o prefeito Jorge Seba.

A primeira etapa da obra será realizada pela Saev Ambiental. De acordo com o superintendente da autarquia, Gustavo Vilela, que também participou do anúncio, será construída uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheiro, no trecho localizado à montante da Represa Municipal de Captação “Prefeito Luiz De Haro. “O objetivo da obra é a contenção de resíduos para proteção da Represa, que faz parte do complexo de armazenamento de águas para o abastecimento público”, disse Gustavo Vilela.

O valor desta primeira fase da obra, no que se refere à Saev Ambiental, está previsto em R$ 5.950.698,85, conforme edital de abertura de licitação que será publicado no Diário Oficial do Município. O prazo para a execução desta obra é de até 12 meses. A obra de interligação evita também que derramamentos de óleo, por meio de possíveis acidentes na rodovia Euclides da Cunha, cheguem até a Represa Municipal.

Concluída a construção da barragem, posteriormente segue-se para a etapa de asfalto, calçamento e iluminação que resultará em melhorias na mobilidade urbana, criando, assim, uma grande via no entorno do linhão, ligando toda a região norte a leste da cidade.

“Além da relevância desta obra em termos de mobilidade urbana, temos a importância no caráter ambiental já que ela reduzirá impactos significativos visando proteger nosso manancial de abastecimento”, reforçou Luciano Passoni, superintendente adjunto da Saev Ambiental e que também participou do anúncio na tarde de terça-feira.