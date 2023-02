Prefeitura anuncia atrações do “Carnaval Votu Show 2023” 

Evento será gratuito no Parque da Cultura; quatro dias com shows de nomes da música nacional e artistas locais.

A Prefeitura de Votuporanga anunciou na tarde desta sexta-feira (3.fev), em coletiva de imprensa, as atrações do “Carnaval Votu Show 2023”. No evento, o prefeito Jorge Seba (PSDB), declarou que o município terá novamente o tradicional carnaval popular, com o apoio dos Conselhos Municipais de Turismo e de Políticas Culturais, da Câmara Municipal, Unifev e Rádio e TV Unifev. A festa ocorrerá gratuitamente no palco externo do Parque da Cultura nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro com nomes da música nacional e artistas locais.

Estiveram presentes no anúncio a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; o vereador Chandelly (Podemos), representando a Câmara Municipal; o presidente do Conselho de Turismo, Ormélio Caporalini; o vice-presidente do Conselho de Políticas Culturais, Beto Ferraz; e o capitão da Polícia Militar, Comandante Pagotto.

Com o slogan ‘Votuporanga, a terra da folia’, o evento será promovido de forma popular e segura pela Prefeitura com a presença clássica do famoso Rei Momo e da Rainha do Carnaval, concursos para escolha do casal da corte, as melhores fantasias infantis e desfile de bloquinhos. Haverá também um espaço gastronômico com a participação dos food trucks e feira de artesanato com produtos temáticos, organizados pelos artesãos locais.

Jorge Seba afirmou que o evento está sendo pensado num formato seguro para que todos possam curtir em família. “Todo evento de grande porte como esse, merece uma estrutura muito bem feita, por isso, vamos contar com o apoio da Polícia Militar, da Atividade Delegada, seguranças e um espaço de atendimento de saúde, com profissionais e ambulância”.

A secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva, também destacou a importância da festa para a população e a economia do município. “Vamos produzir uma festa popular com muitos shows de artistas locais e nomes do cenário musical. Teremos também os bloquinhos, o famoso casal Rei Momo e a Rainha do Carnaval, matinês para as crianças, ou seja, é um momento de lazer para curtir com a família toda e relembrar que Votuporanga continua sendo a terra da folia. As pessoas já estão entrando no clima e percorrendo nosso comércio atrás de fantasias e acessórios para participarem em grande estilo, o que faz movimentar ainda mais a economia da nossa cidade”.

Atrações

A abertura do “Carnaval Votu Show 2023”, no sábado (18), será com a Banda Batuque do Bem, a partir das 21h; em seguida, às 23h, quem se apresenta é a cantora Jana Lima e, finalizando o primeiro dia, a DJ Jú Balbi comanda a festa à 1h da manhã.

No domingo (19), haverá matinê às 17h com show do cantor Markinho Sema; à noite a Banda Genius sobe ao palco a partir das 21h; na sequência, tem o som do Homem de Lata, às 23h; e a partir da 1h da manhã, o grupo Nossa Teoria encerra as apresentações.

A Banda Genius abre os shows na noite da segunda-feira de carnaval (20), às 21h; dando continuidade à folia, a partir 23h, a Banda Capitão Mustache comanda a festa; e a última atração da noite, 1h da manhã, será a vez da participação do DJ John.

No último dia, encerrando com chave de ouro a edição 2023 da festa da Prefeitura, terça de carnaval (21), as atrações serão a Banda Genius, animando a matinê das 17h às 19h e, em seguida, o cantor Dárcio Henrique sobe ao palco para animar os foliões.