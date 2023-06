Prefeitura adapta espaço no CEC para acolher moradores de rua durante as noites e dias de frio 

Ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade, com apoio das Secretarias de Direitos Humanos, da Cidade, Esporte e Lazer e acolherá provisoriamente pessoas em situação de rua.

Para acolher provisoriamente moradores em situação de rua nestes dias e noites mais frios previstos para o final de semana, a Prefeitura de Votuporanga adaptou espaço para homens e mulheres no Centro de Educação e Cidadania (CEC), que fica na Rua Aparecido Felício de Castro, nº 309, no Bairro Sonho Meu.

Serão oferecidos café da manhã e refeições no almoço e jantar, além de disponibilizar cobertores e itens de higiene para acolher essas pessoas.

A ação é coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade e conta com participação das Secretarias Municipais de Direitos Humanos, da Cidade e Esporte e Lazer, além de parceria com a iniciativa privada por meio de doações. A população também pode contribuir com a ação para realizar doações de alimentos, cobertores e agasalhos em bom estado. Para isso, é só levar até o local ou entrar em contato pelo telefone de plantão da Secretaria de Direitos Humanos (17) 99177-6764.

A Secretaria de Direitos Humanos fará busca ativa constante desse público em locais estratégicos.

“A intenção é oferecermos condições melhores aos moradores de rua no enfrentamento deste frio intenso. O local que organizamos tem salas e banheiros separados para homens e mulheres. Assim eles podem tomar banho quente, se alimentar e passar por estes dias com mais conforto”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba.

A iniciativa já foi realizada pela Prefeitura no ano de 2021, quando eles foram acolhidos no CSU. No ano passado, o acolhimento foi desenvolvido em parceria com algumas entidades.