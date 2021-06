Prefeitura abre processo seletivo para contratação de intérprete de Libras

Inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet até 7 de julho; profissionais irão atuar nas escolas municipais.

A Secretaria da Administração da Prefeitura de Votuporanga abriu Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021 para o preenchimento de duas vagas da função temporária de Profissional da Educação VII – Tradução e Interpretação de Libras, com carga horária de 40 horas. Os profissionais irão atuar nas escolas municipais, atendendo aos alunos que apresentam necessidades, e também nas videoaulas do programa Educação Escolar e eventos realizados pela Secretaria da Educação.

Para participar, os candidatos devem ter idade entre 18 e 75 anos e comprovar ensino superior completo com proficiência na Tradução / Interpretação de Libras / Língua Portuguesa (PROLIBRAS) ou ensino superior completo em Letras / Libras ou ensino superior completo de Tradução e Interpretação com Habilitação em Libras / Língua Portuguesa.

A organização, aplicação e correção do Processo Seletivo Simplificado serão de responsabilidade da Consesp – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. As inscrições pela internet podem ser feitas no site da empresa organizadora do processo www.consesp.com.br até 7 de julho, no valor de R$ 35,00.

Provas objetivas

As provas objetivas estão previstas para serem realizadas em 18 de julho, às 8h, em locais a serem divulgados por meio de Edital. No entanto, considerando o atual momento da pandemia, fica prevista a possibilidade de retificação com alteração da data das provas, conforme critérios da Prefeitura e Consesp.

Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 pontos. Candidatos que possuírem Doutorado, Mestrado ou Pós-Graduação latu sensu somarão pontos para classificação. Os títulos deverão ser apresentados no dia da prova conforme detalhamento constante no edital.

Prova prática

Os candidatos aprovados na prova objetiva seguem para prova prática que terá caráter eliminatório e classificatório. Esta etapa do processo servirá para analisar a fluência, estruturação textual, contextualização do tema e utilização adequada do tempo de apresentação do tema.