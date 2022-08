Prefeitura abre período de matrículas para escolas municipais a partir de segunda-feira 

Poderão se matricular crianças, jovens e adultos que se encontram fora da rede pública municipal em 2022.

A Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura de Votuporanga abrirá o período de matrículas das escolas da rede municipal de ensino para o ano de 2023 a partir de segunda-feira (29.ago) e seguirá até o dia 16 de setembro.

Poderão se matricular crianças, jovens e adultos que se encontram fora da rede pública municipal, seja na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para Pré-escola I, podem ser matriculadas crianças com 4 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023 e que não estavam na rede pública municipal em 2022.

Já para Pré-escola II, podem efetuar matrícula crianças de 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023 e que também não estavam na rede pública municipal em 2022.

No caso do Ensino Fundamental, para 1º ano, podem ser matriculadas crianças de 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2023 e que não estavam na rede pública municipal em 2022.

Crianças, adolescentes, jovens e adultos que não estavam na rede municipal este ano também podem se matricular para os demais anos do Ensino Fundamental e também do EJA, neste caso, voltado para pessoas com 15 anos ou mais.

Os pais ou responsáveis interessados em matricular seus filhos, devem procurar a escola municipal mais próxima da sua residência para inscrever o aluno, munidos dos seguintes documentos: certidão de nascimento da criança; comprovante de endereço no nome dos pais ou responsáveis; documento pessoal com foto do pai ou responsável.

Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria Municipal da Educação pelo telefone (17) 3405-9750 ou presencialmente na Rua Pernambuco, 4865, Patrimônio Novo.