Prefeitura abre licitação para contratar nova empresa de manutenção para iluminação pública

Licitação ocorrerá no dia 8 de dezembro, às 8h15, na modalidade de Pregão Eletrônico; empresas interessadas em participar devem baixar o edital no site da Prefeitura de Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga publicou, no Diário Oficial Eletrônico, o aviso de abertura de licitação para contratar nova empresa para prestação dos serviços de manutenção da iluminação pública no município pelos próximos 12 meses.

A empresa ficará responsável por gerenciar e manter em perfeito estado de funcionamento lâmpadas e luminárias de LED, reatores, reles fotoelétricos, braços de iluminação pública e fios que ligam a lâmpada à rede. A Prefeitura irá acompanhar e avaliar a qualidade do serviço prestado pela empresa.

A licitação ocorrerá no dia 8 de dezembro, às 8h15, na modalidade de Pregão Eletrônico, através da plataforma www.bll.org.br. Empresas interessadas em participar devem baixar o edital de nº 267/2023 no site da Prefeitura e enviar as propostas até às 8h da data de abertura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9700, ramais 9843 e 9841.

Vale ressaltar que a atual empresa prestadora do serviço segue responsável pelos atendimentos até o término da licitação e formalização do novo contrato. Os telefones para quem precisar acionar o serviço de manutenção são 0800-276-5020 e o 3405-1540, em horário comercial.