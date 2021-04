Prefeitura abre inscrições para incubadora do Espaço Empresarial

Interessados nos módulos deverão apresentar Plano de Negócios que será avaliado pelo Conselho Deliberativo, entre outros documentos.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para os interessados em ocupar um dos módulos da incubadora de empresas do Espaço Empresarial “David Mendonça Pontes”.

O Espaço Empresarial tem como objetivo oferecer apoio ao aglomerado produtivo do setor de confecções de Votuporanga e região e auxiliar no desenvolvimento das pequenas empresas do município, colaborando para a implantação de novos empreendimentos, com prioridade especial do ramo de confecção. Entre os benefícios, são oferecidos aos incubados sistema de internet, limpeza da área comum, sanitários e alarme monitorado. Uma vez incubada, a empresa terá de arcar apenas com as taxas de ocupação e de energia elétrica.

“Trata-se de uma excelente oportunidade para quem deseja abrir ou formalizar seu negócio, como também para quem já possui sua empresa e deseja crescer no mercado, já que ele poderá ter acesso a cursos e workshops de gestão, oferecidos pela própria Secretaria, junto com seus parceiros do sistema S”, detalhou Marcelo Marin Zeitune, que está respondendo pelo expediente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Para atingir estes objetivos, Marcelo informa que o secretário titular, Rodrigo Beleza, definiu com o prefeito Jorge Seba um novo modelo de edital, contemplando alterações em relação aos certames anteriores. Serão ofertados quatro módulos, o menor com 60 e o maior com 94 metros quadrados de área, cujo aluguel será de 102,02 a 122,20 UFMs (Unidades Fiscais do Município), este ano, em torno de R$ 411,00 a R$ 491,00 por mês. Valor este que foi reduzido em cerca de 30% por meio de Decreto Municipal nº 13.186, assinado pelo prefeito Jorge Seba no dia 17 de março.

Como concorrer

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (13), podem concorrer aos módulos, empresas constituídas ou ainda não, desde que apresentem um Plano de Negócios economicamente viável. Este plano será um dos quesitos para seleção final, que será feita pelo Conselho Deliberativo do Espaço Empresarial.

As propostas dos candidatos interessados serão avaliadas por meio de processo de seleção que terá como critério o modelo de negócios com sua viabilidade econômico/financeira; capacidade gerencial e técnica dos proponentes; e, sua viabilidade técnica.

Os candidatos selecionados poderão utilizar as instalações e facilidades do Espaço Empresarial, em regime comum, por um prazo de até 18 meses, prorrogáveis por igual período.

O prazo final para inscrições termina no dia 22 de abril, às 15h, sendo que a documentação e as propostas devem ser entregues pessoalmente pelo interessado na Secretaria, localizada no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco 4497, esquina com a rua Ponta Porã.