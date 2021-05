Prefeitura abre inscrições para contratação de enfermeiros e técnicos em enfermagem

Inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura até às 23h59 do dia 24 de maio.

A Prefeitura de Votuporanga abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial 02/2021 para contratação temporária de excepcional interesse público de Enfermagem e Técnico de Enfermagem que atuarão junto às unidades de atendimento da Covid-19. Ao todo, serão nove vagas com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) até às 23h59 do dia 24 de maio.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site, clicar em + Serviços, Concursos Públicos e, por fim em Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº 02/2021; preencher o formulário e anexar os documentos necessários como títulos e comprovação de experiência profissional.

Seis vagas estão abertas para Enfermagem, com salário de R$ 3.858,49. A exigência é possuir ensino superior completo em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren). Já para Técnicos de Enfermagem estão disponíveis três vagas com salário de R$ 2.019,20, sendo necessário comprovar ensino médio completo e curso de Técnico em Enfermagem e registro no Coren.

A classificação será por meio de pontuação seguindo critérios definidos pelo edital. Os candidatos aprovados terão sua classificação publicada no Diário Oficial do Município de Votuporanga, também disponível no site da Prefeitura.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contados a partir da data de homologação do resultado final.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura. Mais informações referentes ao Processo Seletivo também podem ser obtidas por meio do telefone (17) 3405- 9713 e (17) 3405-9760 ou do e-mail rh@votuporanga.sp.gov.br.