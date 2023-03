Prefeitura abre inscrições para aulas de Taekwondo 

Aulas gratuitas serão oferecidas no IFSP e no CSU, às terças e sextas, das 18h às 19h30, e aos sábados, das 15h às 16h30.

A Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) Câmpus Votuporanga, está com vagas abertas para aulas gratuitas de Taekwondo. Podem se inscrever na modalidade jovens e adultos a partir de 12 anos.

As inscrições são nos locais que ocorrem as aulas e o inscrito já inicia a atividade já no mesmo dia que fizer a inscrição. É importante lembrar que menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis portando documentos pessoais (RG e CPF).

As aulas serão oferecidas às terças e sextas, das 18h às 19h30, no IFSP, que fica na Av. Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon; e, aos sábados, no Centro Social Urbano (CSU), localização na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, 3.556, São João, das 15h às 16h30.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer ou pelo telefone (17) 3406-2321.

Taekwondo

O Taekwondo é uma arte marcial original da Coréia, onde surgiu a mais de 2000 anos. Significa “caminho dos pés e mãos através da mente”. O objetivo é, através do treinamento, possibilitar ao praticante adquirir corpo e mente fortes e saudáveis, respeito, disciplina e humildade.