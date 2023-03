Prefeitura abre inscrições gratuitas para aulas de dança para a melhor idade

Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga disponibiliza mais uma opção de entretenimento e convivência para pessoas idosas.

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga divulga vagas abertas para aulas gratuitas de dança para a melhor idade (pessoas acima de 60 anos). A iniciativa é mais uma opção de lazer para pessoas idosas com objetivo de proporcionar uma mistura de ritmos, que será coordenada pela professora de dança Millena Flavia Tavares.

As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, no salão do Centro Social de Votuporanga, que fica na Rua Tibagi, 3071, Patrimônio Novo. As vagas são limitadas e para garantir a inscrição é só entrar em contato pelo (17) 3406-1774, e informar dados como: RG, endereço e telefone.

Benefícios

Já foi comprovado por diversos estudos que dançar na terceira idade contribui para um melhor condicionamento físico e mental. A dança e a música ajudam a elevar a autoestima e afastam sintomas como o da depressão, por exemplo. Tudo isso acontece porque durante a atividade o cérebro libera serotonina, uma substância que traz a sensação de alívio e bem-estar, melhorando o humor e a qualidade do sono.