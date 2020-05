Prefeitos da região pedem a Doria reabertura a partir do dia 1º de junho

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), presidiu a segunda reunião com prefeitos da região administrativa de Rio Preto com o secretário de Logística e Transportes do Estado, João Octaviano Machado Neto.

Durante a videoconferência os prefeitos da região solicitaram ao secretário um protocolo para a retomada da economia de acordo com a situação de cada região.

A quarentena decretada pelo governador João Doria (PSDB) vai até o dia 31 de maio. Depois da segunda prorrogação, há temor de que o Estado insista em medidas lineares para todas as regiões, independentemente da realidade de cada uma.

Durante sua fala o prefeito de Rio Preto ressaltou a importância de um plano regional, uma vez que a realidade dos municípios de pequeno e médio porte são bem distintas da realidade de cidades grandes.

“Precisamos encontrar mecanismos seguros para enfrentar com responsabilidade o vírus e garantir a retomada da economia. Essa reunião virtual é muito importante para que possamos mostrar ao governo do Estado a realidade de cada município e como consequência um plano localizado de enfrentamento ao coronavírus”, afirmou o prefeito.

O secretário estadual garantiu aos prefeitos que levará em conta cada uma das falas ao governador do Estado, João Doria (PSDB), para que seja elaborado, o quanto antes, um plano de flexibilização de acordo com a realidade dos municípios.

“Temos que levar em conta diversos fatores. Temos cidades com nenhum caso e cidades com mais de mil, o tratamento não pode ser o mesmo para todos. Esse plano apresentado pelo prefeito de Rio Preto é bastante consistente e tem muita lógica. Vamos encaminhar para o governador e muito em breve teremos as respostas”, afirmou o secretário estadual.

Participaram da videoconferência:

– Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo

– Vice-prefeito de Rio Preto, Eleuses Paiva

– Secretário municipal de Saúde, Aldenis Borim

– Presidente da Acirp, Kelvin Kaiser

– Secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto e assessores

– Presidente da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense e prefeito de Jales, Flávio Prandi

– Prefeita de Catanduva, Marta Lopes

– Prefeito de Fernandópolis, André Pesutto (representado pelo secretário de Saúde, Ivan Veronezi)

– Prefeito de Mirassol, André Vieira

– Prefeito de Santa Fé do Sul, Ademir Maschio

– Prefeito de Votuporanga, João Dado

– Prefeita de Nova Granada, Tânia Yugar