Prefeito solicita nova escola e renovação de convênio da Natação ao Deputado Carlão Pignatari 

Reunião realizada no início da tarde também contou com a presença do Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto.

O Prefeito Jorge Seba se reuniu com o Deputado Estadual Carlão Pignatari para solicitar uma Escola Estadual em Tempo Integral do 6º ao 9º ano para o bairro Pacaembu e, também, para solicitar apoio na renovação do convênio Centro de Formação Esportiva de Natação junto ao Governo do Estado.

Participaram da reunião realizada no Gabinete, no início da tarde de segunda-feira (4), o vice-prefeito, Cabo Valter; o Secretário de Esportes e Lazer, Fabiano Gimenez; o coordenador do Centro de Formação de Votuporanga, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho; o Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto.

“No nosso primeiro dia de trabalho, estou com o Deputado Estadual Carlão Pignatari, e ele já recebeu nossa reivindicação e irá nos ajudar”, disse o Prefeito Jorge Seba.

O Deputado Carlão disse terá reunião com o Secretário de Educação do Estado para apresentar a reivindicação do Prefeito. “O ano de 2021 já está sendo um ano de trabalho. O Prefeito Jorge Seba está fez reivindicações de direito. Esta semana tenho uma reunião com o Secretário de Estado da Educação para solicitar uma nova escola no bairro Pacaembu e também trabalharei na renovação do nosso convênio de Natação, que é um dos melhores do Estado de São Paulo”, disse o Deputado Carlão Pignatari.