Prefeito pede ao governo estadual reavaliação antecipada de Rio Preto no Plano SP

Informação foi divulgada na tarde desta terça-feira (25); cidade está na fase 2 de flexibilização.

O prefeito de São José do Rio Preto (SP), Edinho Araújo (MDB), encaminhou ao governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB), um ofício solicitando a reavaliação do município do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas na próxima sexta-feira (28).

“Solicitamos que a revisão e a reclassificação das fases seja semanal e não quinzenal, tanto para progressão quanto para a regressão, pois o dinamismo dos dados está demonstrando que as ações para enfrentamento necessitam de maior flexibilização e agilidade”, consta em um trecho do ofício enviado na tarde desta terça-feira (24).

Rio Preto está na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo desde 1º de junho. Ou seja, bares, restaurantes, salões de beleza e academias estão sem abrir desde a data. O comércio pode atender, mas com restrições.

O documento enviado ao governador João Doria apresenta dados para sustentar o pedido para o município avançar à fase 3 (amarela). Entre eles, a queda no número de casos confirmados de coronavírus, a diminuição de ocupação de leitos e a desaceleração da epidemia no município.

“Em caso de manutenção da região na fase 2 (laranja), propomos a ampliação do atendimento ao público pelos estabelecimentos comerciais e serviços para seis horas diárias, ao invés das quatro horas previstas nesta fase”, consta em outro trecho do ofício.

Protesto

Nesta terça-feira, empresários e trabalhadores dos setores de bares, restaurantes e festas fizeram uma manifestação na frente do prédio da prefeitura.

Com faixas, cartazes e um caminhão de som, o grupo pediu que o prefeito Edinho Araújo (MDB) permita a retomada das atividades. O município permanece na fase 2 (laranja) do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.