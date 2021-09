Prefeito participa de eventos e reuniões para discussão da retomada econômica 

Reunião do Comitê de Retomada Econômica e encontro do Programa de Articulação Regional Sebrae/FGV foram realizados na terça-feira.

A terça-feira (28) foi marcada por eventos e reuniões para discutir a retomada da economia no período pós-pandemia. Logo no início da manhã, o prefeito Jorge Seba, participou da abertura da segunda reunião do Comitê de Retomada Econômica que tem como objetivo coordenar ações que proporcionem a recuperação de empregos e renda no período pós-pandemia do coronavírus em Votuporanga.

Novas propostas foram incluídas na agenda do Comitê para serem trabalhadas, passando de 84 para 112 sugestões de empresários e integrantes que fazem parte do colegiado. Entre as ações, constam, por exemplo, destinar espaço para food trucks no Parque da Cultura; analisar novos horários de funcionamento do comércio, principalmente às quintas-feiras, para aproveitar o movimento da feira realizada tradicionalmente na Praça São Bento; criar uma agenda para buscar novas empresas para a cidade ou intermediar pequenos empreendedores com oportunidades da cidade, buscando o crescimento dos seus negócios; incentivar cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, alimentação, hotelaria, construção civil e automotiva mediante parcerias com as diversas instituições de ensino; estimular e treinar prestadores de serviços autônomos (eletricistas, pedreiros, horistas, diaristas, etc.), também mediante parcerias com as diversas instituições de ensino; entre outras.

“É uma satisfação reunir representantes de diversos segmentos para discutirmos, juntos, o futuro econômico da nossa cidade em um momento tão importante como este que vivemos”, disse o prefeito Jorge Seba.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, explicou sobre as novas propostas. “Aumentamos as ações a serem discutidas e implementadas no nosso município. Na primeira reunião do Comitê apresentamos 84 propostas e nesta segunda reunião apresentamos mais 28 propostas que foram trazidas de diversas instituições representadas”.

O Sebrae é um dos parceiros que integram o Comitê. “O Sebrae participou dessa reunião e apresentou algumas ações que já estão sendo colocadas em prática, como por exemplo, o Mutirão Regulariza MEI que atendeu mais de 200 empresários na semana passada com a ação realizada em parceria com a TV TEM e diversas instituições”, explicou o secretário.

Programa de Articulação Regional Sebrae/FGV

Outro evento que o prefeito Jorge Seba participou, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, foi o Encontro de Articulação Regional Sebrae/FGV – Região de Votuporanga, que reuniu prefeitos e primeiras-damas da região para acompanhar o Plano de Ação Regional de Políticas Públicas voltadas ao fomento do empreendedorismo.

Um dos assuntos discutidos no encontro foi inclusão produtiva com o foco de encontrar ou desenvolver soluções adequadas ao público vulnerável.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, relatou aos participantes as ações que vem sendo desenvolvidas pela Prefeitura desde o início deste ano para auxiliar as famílias que vivem em situações de vulnerabilidade. Entre as iniciativas, Rose Seba destacou o Prato Solidário, que distribuiu mais de 35 mil marmitas com apoio das entidades assistenciais; e também o atendimento que o Fundo Social presta diretamente às famílias com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, kits de gestante, entre outros.

Participaram do encontro prefeitos, primeiras-damas e representantes dos seguintes municípios: Votuporanga, Paranapuã, Aspásia, Jales, Monções, Indiaporã, Meridiano, Pontalinda, Cosmorama, Nova Luzitânia, Santana da Ponte Pensa, Palmeira d’ Oeste, São Francisco, Estrela d’ Oeste, São João das Duas Pontes, Américo de Campos, Pontes Gestal, Mesópolis, Álvares Florence, Parisi e Rubinéia.