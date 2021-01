Prefeito nomeia Comitê de Enfrentamento à Covid-19

Segundo o prefeito, o comitê será democrático e deliberativo e vai analisar, dentro do âmbito do Município e com base no Plano São Paulo, as medidas de e flexibilização restrições sanitárias. “O foco será a saúde da população, a preservação de vidas, mas também temos de olhar para os setores da economia que são afetados. É hora de caminharmos juntos”, afirmou.

O comitê é composto por 18 pessoas, dentre elas a secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix do Nascimento; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; e o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista; e também médicos, especialistas e profissionais da área de saúde e entidades representativas, como a Câmara Municipal, a Associação Comercial, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, Santa Casa, entre outros.

O médico Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior foi nomeado pelo prefeito como secretário-executivo e coordenará os trabalhos. Nesta sexta-feira (08), o Governo de São Paulo divulgará uma nova atualização do Plano São Paulo e, logo em seguida, o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 fará a sua primeira reunião deliberativa e as indicações serão encaminhadas à Prefeitura.

“Quero fazer uma administração com base no diálogo. E formamos esse comitê com esse intuito. Ouvir todos os segmentos e tomar as decisões levando em consideração as questões de saúde e econômica. Com muita responsabilidade, vamos superar este momento juntos”, disse.

Secretário-executivo

Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior

Membros