Prefeito lança campanha Leão Amigo 2021 com propósito de aumentar valor das destinações

Em ato realizado no Centro da Cultura e Turismo, Jorge Seba reuniu representantes de entidades e contabilistas para pedir engajamento da comunidade.

O prefeito Jorge Seba reuniu lideranças sociais e representantes de entidades assistenciais na tarde da última segunda-feira (1º) para lançar a campanha Leão Amigo da Criança, do Adolescente e do Idoso. Durante o ato, Seba disse que Votuporanga tem potencial para arrecadar valores maiores do que nos últimos anos e convocou toda a sociedade para participar deste movimento. Em 2020, foram arrecadados cerca de R$ 285 mil de imposto de renda dos contribuintes, destes, R$ 144 mil foram destinados ao Fundo Municipal do Idoso e R$ 140 mil ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

“Precisamos nos engajarmos nessa causa. Assumo o compromisso de convocar todos os empresários que conheço, e peço que cada um faça o mesmo, para que essa parcela do imposto de renda de cada cidadão votuporanguense fique na cidade. Ninguém fará doação e, sim destinação de um recurso que iria para outras esferas de governo e que pode ficar para as entidades de Votuporanga que cuidam deste público”, disse o prefeito.

Também participaram do ato, o vereador Professor Djalma, representando a Câmara Municipal; a secretária municipal da Assistência Social, Meire Azevedo; a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Daniela Tavares; e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Douglas Lisboa, que aproveitou a ocasião para agradecer a todos os envolvidos na campanha. “Nossos agradecimentos a todos os contabilistas empenhados em conscientizar seus clientes sobre a importância dessa destinação. Aproveito para deixar nossos elogios também a todos os presidentes de entidades e colaboradores que trabalham diariamente no atendimento das nossas crianças, adolescentes e idosos mais vulneráveis. Estas instituições prestam apoio de fundamental importância ao Poder Público”.

O presidente da Associação dos Contabilistas de Votuporanga, Flávio Curti, explicou sobre como pessoas físicas e jurídicas podem efetuar a destinação. “Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto devido, com a declaração feita no modelo completo. Pessoas jurídicas, até 1% do imposto devido, com a declaração feita pelo lucro real. O contribuinte que destinar parte do imposto receberá o valor de volta na sua restituição”.

O delegado do Conselho Regional de Contabilidade, Alício Simioli, também falou sobre a necessidade do engajamento da sociedade na campanha. “Lembro que há alguns anos Votuporanga era a cidade que mais arrecadava recursos de imposto de renda na região. Hoje, infelizmente, nossa arrecadação caiu muito. Precisamos nos envolver e conscientizar a todos que não é doação. Iremos apenas destinar parte de um recurso, que iria pra União, para as entidades de Votuporanga. Quem tem a restituir, vai restituir esse valor, e quem tem a pagar, vai deduzir”, esclareceu.

Campanha Leão Amigo

A Campanha Leão Amigo é um programa de incentivo fiscal em benefício da criança, do adolescente e também do idoso de Votuporanga em que qualquer cidadão ou empresa que declara o Imposto de Renda pode destinar, sem custo adicional, percentuais deste imposto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. A campanha é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal do Idoso, com apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e do Conselho Regional dos Contabilistas.

Mais informações sobre como destinar recursos à campanha podem ser obtidas no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e também nos escritórios de contabilidade e instituições parceiras. O telefone da Secretaria de Assistência Social para esclarecimento de dúvidas é 3426-2600.