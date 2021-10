Prefeito Jorge Seba recepciona novos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação

Foram contemplados 39 novos bolsistas, que atuarão nas repartições públicas municipais e entidades socioassistenciais do município.

O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e do secretário de Direitos Humanos Emerson Pereira, recepcionou os bolsistas do projeto Votuporanga em Ação 1 e 2 na manhã desta quinta-feira (30/9). Foram contemplados 39 novos bolsistas que atuarão nas repartições públicas municipais e entidades socioassistenciais do município. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria da Cidade.

Em sua fala, o prefeito aproveitou a oportunidade, mais uma vez, para reforçar que em sua administração o setor social tem prioridade. “Ajudar quem mais precisa, dando oportunidade de recomeço. Este é o nosso foco, nosso objetivo”, falou.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, parabenizou os bolsistas que foram selecionados. Ele explicou que todos passaram por uma criteriosa seleção, com avaliação de um profissional de assistência social.

“Hoje, o projeto está totalmente regularizado e com acompanhamento da Controladoria Geral do Município, o que nos possibilita maior transparência. Pelo Votuporanga em Ação, existe a bolsa de um salário mínimo no valor de R$ 1.100; ou no valor de R$550 e mais uma cesta básica. Este projeto é para que as famílias possam respirar aliviadas, recebam suporte do poder público e, em troca, trabalhem, aproveitando a oportunidade”, falou. Os bolsistas trabalharão com contrato assinado durante seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, desejou boas-vindas aos novos bolsistas. Ela apresentou algumas ações do Fundo Social, citando o Roupa Solidária e visitas residenciais às famílias de Votuporanga, que necessitam de um acolhimento humanizado e solidário.

Em nome de todos os bolsistas, Solange Abrahão Neres, Roberto Wagner da Fonseca e Vitor Hugo da Silva “Carol” agradeceram a oportunidade.

Votuporanga em Ação

O Votuporanga em Ação é um programa municipal criado em 2001 que oferece bolsa auxílio-desemprego por seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses, no valor de meio ou um salário mínimo, além de uma cesta básica. Podem se inscrever pessoas com idade entre 18 e 65 anos, de acordo com os critérios estabelecidos pelo programa.

Os contratados precisam comprovar residência no município nos últimos dois anos; não receber outra renda como, por exemplo, benefício, aposentadoria, seguro desemprego, pensão; e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, apenas uma pessoa da família pode ser beneficiada.

A Secretaria de Direitos Humanos fica Rua São Paulo, nº 3.771, esquina com a Rua Pará, bairro Patrimônio Novo. O telefone para mais informações é o (17) 3422-2770 ou 3405-1145.