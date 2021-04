Prefeito Jorge Seba recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19

Jorge foi imunizado ontem (16) no Consultório Municipal “Martiniano Salgado”, na zona norte da cidade, no dia em que completou 67 anos.

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSDB), recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no final da manhã desta sexta-feira (16).

O chefe do Executivo Municipal foi imunizado no Consultório Municipal “Martiniano Salgado”, no bairro Pró-Povo, na zona norte da cidade, no dia em que completou 67 anos. Votuporanga passou a vacinar pessoas desta faixa etária nesta semana.

Em uma rede social, Jorge Seba publicou: “Que emoção receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Quando chegar a sua vez, não deixe de tomar as duas doses. Se puder, faça também a doação de uma caixa de leite para a campanha “Vacina contra a Fome”.