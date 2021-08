Prefeito Jorge Seba entrega ampliação e reforma de escola municipal no retorno às aulas em Votuporanga

Reforma aconteceu em Simonsen no Cemei “Benedita Alves de Oliveira”; evento integra calendário comemorativo dos 84 anos de Votuporanga.

Na manhã desta segunda-feira (02/08), o prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e do secretário da Educação Marcelo Batista, esteve na escola municipal Cemei (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) “Benedita Alves de Oliveira”, em Simonsen, para a entrega de reforma e ampliação do prédio, que também marcou o retorno às aulas de todas as unidades municipais de ensino, no formato híbrido.

O evento, que integra o calendário comemorativo dos 84 anos de Votuporanga também contou com a presença da diretora da unidade, Poliane Aparecida Fuzeto de Lima; a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Rose Seba; do verador Jurandir Benedito da Silva, representando a Câmara Municipal e também da vereadora Sueli Friosi; do secretário de Obras, Salvador Castrequini e da secretária de Planejamento, Tássia Coleta.

O investimento da reforma foi de R$333.650,98 e com isso, o local recebeu melhorias como ampliação de duas salas de aulas, construção de três banheiros, sendo um com acessibilidade de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, além de solários. A unidade atende crianças com idade escolar até cinco anos e atualmente possui 55 alunos matriculados entre turmas de Berçário, Maternal e Pré-Escola.

Durante o evento, que também homenageou Vera Lúcia Pinto Lança, funcionária aposentada que atuou por 30 anos na unidade, o prefeito Jorge Seba ressaltou a importância desse momento de retorno às aulas. “A educação tem nosso olhar especial, porque sei da importância do trabalho de cada profissional, ainda mais nesse retorno à rotina escolar depois de um ano e quatro meses que retoma de forma planejada e segura. Aqui em Votuporanga nos destacamos com o lançamento do programa ‘Escola Mais Segura’, que prevê protocolos sanitários, de segurança e pedagógicos, que já estão em execução” e destacou o anúncio de novas obras que serão realizadas em breve. “Aproveito para trazer mais uma excelente notícia, a de que teremos mais obras aqui na escola Benedita com a construção de uma nova secretaria e banheiro para funcionários”.

O secretário Marcelo Batista também comentou emocionado o momento de volta às aulas. “É uma felicidade ver o retorno dos nossos alunos, mesmo que gradativamente pois, esperamos tanto por esse momento, lutamos para que essa reabertura seja feita com total segurança e assim será de acordo com o programa ‘Escola Mais Segura’. Meu coração se enche de alegria não somente por proporcionar essas melhorias aqui na escola, mas também pela volta de nossas crianças, o que torna um dia especial para todos nós da área da educação”.

Retorno presencial com Escola Mais Segura

Com o retorno das aulas, no formato híbrido, as unidades municipais de ensino agora contam com o Programa “Escola Mais Segura” que, por meio de espaços recreativos, proporcionará um ambiente escolar saudável e seguro para alunos, professores, educadores e demais profissionais da educação. Por isso, com o objetivo de cuidar e zelar pela vida de todos, órgãos responsáveis pela segurança e preservação da vida como Fundo Social de Solidariedade, Conselho Tutelar, Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos, Saúde e Trânsito, se unem em prol do bem estar social e físico com base em três protocolos, sanitário, pedagógico e de segurança.

Cada sala de aula irá funcionar com capacidade de 35% do total permitido em escala de revezamento de turmas, onde os alunos serão divididos em turmas A, B e C e a cada dia da semana um grupo irá comparecer pessoalmente e os outros dois terão aulas remotas. Para isso, a Prefeitura de Votuporanga irá seguir os protocolos sanitários contidos no Plano de Retorno de cada Instituição definido pela Secretaria Municipal da Educação, além de todos os profissionais terem recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O retorno presencial é opcional e quem permanecer no ensino remoto, continuará a receber o material impresso em casa, além das vídeo-aulas. Cada aluno do Ensino Fundamental ganhará um kit escolar contendo álcool gel, sabonete líquido, lenços umedecidos, máscara, toalha e squeeze de água.

Mais novidades

Para dinamizar e melhorar a rotina das salas de aulas, beneficiando alunos e docentes, no retorno presencial, a Secretaria da Educação aderiu dois projetos, um com o Instituto Vila Educação, por meio do “Programa Compasso Socioemocional” e outro com o Google Brasil Internacional, através do “Google For Education”.

O “Programa Compasso”, uma ação do Instituto Vila Educação, irá trabalhar com a saúde emocional das crianças e professores pois, atua com políticas educacionais de fortalecimento ao processo de ensino à aprendizagem e inteligência sócio emocional.

Já o “Google For Education” beneficiará alunos, professores e demais profissionais da área através de cursos gratuitos de aperfeiçoamento, além de disponibilizar ferramentas que auxiliarão na execução do ensino híbrido e tecnológico, isto é, o profissional irá atuar por meio de recursos de alta tecnologia sem deixar desvincular o lado emocional e afeto com os estudantes.

Votuporanga 84 anos

Durante a semana de aniversário da cidade, outras programações irão ocorrer. Nesta terça-feira (03/08) a partir das 9h, haverá o lançamento do programa de Saúde Bucal no Consultório Municipal “Carmen Martins Maria Morettin”, no bairro Paineiras; na quinta-feira (05/08) às 8h, será a abertura da 11ª edição do Fliv através das redes sociais da Prefeitura e também no canal do Festival no YouTube; o Drive Thru “Bem Legal” da TV Tem, será no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” na sexta-feira (06/08) e sábado (07/08) com início às 8h; e para encerrar as comemorações, no domingo (08/08), dia do aniversário de 84 anos de Votuporanga, haverá o encerramento do Fliv.