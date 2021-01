Prefeito Jorge Seba empossa novos secretários e cobra metas e ações 

Durante a primeira reunião, Jorge Seba determinou a cada secretário um plano de metas e ações concretas para os primeiros 100 dias de governo.

O prefeito Jorge Seba iniciou o primeiro dia útil à frente da Prefeitura de Votuporanga reunido com os secretários, secretárias e dirigentes de autarquias, no auditório do Centro de Cultura e Turismo. Durante o ato, Seba, que estava acompanhado de sua esposa e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba, e do vice-prefeito, Valter Benedito Pereira, assinou os decretos de nomeação da equipe de governo e conduziu a primeira reunião oficial com os gestores para traçar um plano de metas e ações concretas para os primeiros 100 dias de governo.

Seba determinou à equipe que trabalhe sempre em favor dos menos favorecidos e mantenha permanentemente o diálogo com a comunidade. “Não nos esqueçamos nunca que recebemos uma delegação para conduzirmos essa cidade e vocês fazem parte do nosso espírito de buscar ajudar sempre aqueles que mais precisam, os menos favorecidos para que tenham uma vida melhor, com dignidade e respeito”.

Segundo o prefeito, “toda a equipe está orientada a trabalhar com transparência, determinação e comprometimento em favor do interesse coletivo para que possamos oferecer serviços públicos de qualidade a todos os cidadãos”. E ressaltou que cobrará ações concretas e resultados em cada área em prol da comunidade.

Confira abaixo, os secretários, secretárias e dirigentes de autarquias empossados pelo prefeito Jorge Seba: