Prefeito Jorge Seba assina convênio para reconstrução da ponte do Boa Vista

Investimento será de mais de R$800 mil com recursos estadual e municipal.

Na manhã desta terça-feira (27), o prefeito Jorge Seba esteve na Casa Militar em São Paulo assinando um convênio de R$803.517,97 para a reconstrução da ponte do Córrego Boa Vista, localizada na estrada municipal VTG 342, que irá beneficiar aproximadamente 200 moradores que que residem nas proximidades do bairro.

Estiveram presentes no momento da assinatura, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari e Walter Nyakas Júnior, Secretário Chefe da Casa Militar e Coordenador da Defesa Civil do Estado.

Do valor total, R$723.166,17 será recurso destinado da Defesa Civil do Estado e o restante, R$80.351,80 do município.

“Com o apoio do Governo do Estado e por intermédio do deputado Carlão Pignatari, recebi o projeto já aprovado com recursos de mais de R$800 mil destinados para a reconstrução da ponte do Córrego do Boa Vista que, há mais de 5 anos espera por essa restauração e agora vamos realizar essa obra, mais um presente para a cidade que está prestes a completar 84 anos”, ressalta Seba.