Prefeito Jorge Seba anuncia Marcello Stringari como novo secretário de Esportes e Lazer 

Ex-presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcello Stringari, ficou marcado como o gestor do primeiro clube da região noroeste a conquistar a Copa Paulista.

Na manhã desta segunda-feira (17), um breve anúncio no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSDB) empossou o ex-jogador de futebol e ex-presidente do Clube Atlético Votuporanguense, Marcello Arenas Stringari, como titular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga/SP

A pasta estava sob comando de Alexandre Giora, secretário de Governo, que acumulou função desde 14 de setembro do ano passado, quando o então secretário Fabiano Gimenez pediu exoneração, alegando motivos pessoais, após pouco mais de nove meses de trabalho, inclusive, coordenando a secretaria no auge da pandemia do novo coronavírus.

O prefeito agradeceu publicamente o empenho de Alexandre Giora que dobrou o expediente no período em que respondeu pelas duas pastas e entregou o comando a Stringari que já havia participado da reunião do secretariado e estava integrado. “(…) Esperamos dele não só o conhecimento, mas a fidelidade ao nosso programa de governo já traçado lá atrás, que em conversas anteriores já tivemos esse compromisso conosco. Nosso esporte amador vai ser privilegiado, pois ele é uma pessoa que conhece a fundo também o esporte amador já que também veio dele, mesmo atuando no profissional, tem em seu DNA esse conhecimento. Acabamos de sair de uma reunião mensal de secretários e o Marcello já participou e pôde perceber a dinâmica que nós procuramos imprimir na nossa gestão. O que queremos do esporte é que seja formador de cidadãos e reformador de cidadãos, isso, desde o jovem de tenra idade até o adulto e o idoso. Então temos como lema em nossa administração que o esporte é catalizador e transformador”, comentou o Jorge Seba.

Marcello Stringari, marcado na história do Votuporanguense como o gestor do primeiro clube da região noroeste paulista a conquistar a Copa Paulista, começou agradecendo a oportunidade, prometeu trabalho e evitou ‘promessas’. “Eu poderia chegar aqui hoje e já fazer um monte de promessas. Mas, o que a gente vai fazer é que eu quero entender a secretaria, eu posso dizer que eu vou ser digno da oportunidade, vou trabalhar muito, vou me entregar porque Votuporanga tem uma estrutura muito grande para se fazer esporte; e a gente precisa interagir essas pessoas que não conseguem chegar no esporte. Continuar esse trabalho que o Fabiano, o Alexandre vinha fazendo que é perfeito e a gente quer dar ênfase nesse trabalho frente ao esporte, porque eu venho do futebol amador. Do esporte amador. Eu fui jogador de handebol, de basquete e até chegar no futebol, onde me profissionalizei, então eu sei as dificuldades do esporte amador”, concluiu o secretário de esportes e lazer.