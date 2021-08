Prefeito Jorge Seba acompanha início de programa de saúde bucal, no Consultorio Municipal do bairro Paineiras

Evento fez parte do calendário de comemoração dos 84 anos da cidade; com esse serviço, Votuporanga conta agora com 16 Unidades de Atenção Primária com atendimentos odontológicos.

Na última terça-feira (3), dando continuidade à programação do calendário comemorativo dos 84 anos da cidade, o prefeito Jorge Seba e a primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; acompanhados do vice-prefeito Cabo Valter; da secretária da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento; da enfermeira e coordenadora de Saúde Bucal, Elaine Madrid e da vereadora Sueli Friósi Lopes, estiveram presentes no lançamento do Programa de Saúde Bucal e inauguração do Consultório Odontológico na Unidade de Saúde “Carmen Martins Maria Morettin”, no bairro Paineiras.

Com esse novo serviço, Votuporanga conta agora com 16 Unidades de Atenção Primária com atendimentos odontológicos, sendo 12 equipes credenciadas ao Ministério da Saúde vinculadas à Estratégia de Saúde da Família (ESF) e um Centro de Especialidade Odontológica (CEO), anexo à Secretaria da Saúde.

“Estamos aqui hoje na Unidade de Saúde do bairro Paineiras com toda a equipe que atende a população desse bairro e de toda a vizinhança, comprovando que o atendimento básico da saúde está sendo feito, principalmente o serviço de saúde bucal, que foi uma das bandeiras da nossa campanha, minha e do Cabo Valter, para que passasse a ser oferecido à população assim como nos outros 12 postos que temos iguais a esse”, destaca Seba.

A coordenadora de Saúde Bucal Elaine Madrid, ressalta a importância e acessibilidade ao serviço. “Convido toda população a agendar consulta aqui na unidade do bairro Paineiras para cuidar da saúde bucal. É muito importante esse cuidado com os dentes pois, eles exercem várias funções essenciais e agora o atendimento está mais próximo”.

Unidade de Atenção Primária

São realizados atendimentos de menor complexidade como restaurações, extrações, abertura do dente para a realização de canal, limpeza e casos de urgência quando o paciente se encontra com dor e não pode esperar pelo agendamento.

Centro de Especialidade Odontológica

Oferece à população serviços como diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca e encaminhamento para serviço de oncologia, periodontia especializada, cirurgia oral dos tecidos moles e duros, endodontia, serviço de reabilitação oral com oferta de prótese dentária, frenectomia lingual e labial e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

Com uma reestruturação no quadro de dentistas, o CEO hoje conta com mais profissionais atuando em determinadas especialidades, o que tem contribuído na agilização dos encaminhamentos, diminuindo assim as filas de espera.

O encaminhamento ao CEO ocorre após consulta com o dentista na Unidade Básica de Saúde de referência do paciente.