Prefeito João Dado convida gestores da região para ampliação da estrutura de atendimento à Covid

Votuporanga representa a metade da população da Região de Saúde, aplicando R$ 250 mil em licitação para compra de equipamentos; demais Municípios poderão decidir por investir R$ 20 mil para a manutenção.

Nesta sexta-feira (14/8), o Prefeito João Dado se reunirá novamente com prefeitos dos outros 16 Municípios da região para discutir o panorama emergencial da Saúde em Votuporanga frente à pandemia da Covid-19, na qual a Santa Casa local é responsável pelo atendimento de Saúde desses municípios. A reunião será realizada no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, às 14h.

O objetivo desse encontro é firmar esforços para a ampliação na capacidade desse tipo de atendimento, por meio da aquisição e manutenção de novos leitos em ala na Santa Casa de Votuporanga que serão destinados exclusivamente aos pacientes infectados pelo novo vírus.

O encontro é motivado pelo aumento acentuado nos índices de ocupação dos leitos. No dia 11 de agosto, a Santa Casa de Votuporanga registrou a utilização de 100% dos leitos de UTI e 117% de leitos em ala, somente para os atendimentos de pacientes com a Covid-19. “Desde o começo da pandemia, a Gestão Municipal tomou decisões embasadas na celeridade de utilização dos leitos destinados à Covid. E, neste momento, precisamos do apoio desses 16 Municípios parceiros, como apoio para a intensificação dos esforços para a obtenção de uma estrutura mínima e necessária para o atendimento da demanda de pacientes que aumenta dia a dia. A situação é preocupante e a população também deve entender o seu papel neste contexto”.

Em Votuporanga, conforme o último boletim epidemiológico do dia 12 de agosto, o novo vírus já levou a óbito 51 pessoas e 2.510 casos positivos foram registrados pela Secretaria Municipal da Saúde. Dos casos confirmados, 22 deles, residentes de Votuporanga, estão internados em UTI.

Votuporanga representa a metade da população da Região de Saúde, portanto, neste acordo, aplicará R$ 250 mil em licitação para a aquisição de equipamentos, a serem cedidos em comodato, para a ampliação dos leitos de ala da Santa Casa do Município.

Desse modo, cada um dos 16 Municípios poderão estabelecer um aporte de R$ 20 mil mensais, a serem pagos entre os meses de agosto e outubro. Verba esta já custeada pelo Governo Federal para ações de enfrentamento à Covid-19. O montante será destinado para a manutenção dos novos leitos em ala que serão implantados na Santa Casa, com a cessão em comodato dos equipamentos adquiridos pelo Município de Votuporanga.

Participam da reunião os prefeitos de Votuporanga, Valentim Gentil, Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Magda, General Salgado, Macaubal, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Gastão Vidigal.

Primeiras mobilizações

Desde o mês de junho deste ano, o Prefeito João Dado vem se reunindo com os Prefeitos da região. Em uma das ocasiões, foi assinado um Ofício em conjunto solicitando com urgência, ao Governo do Estado de São Paulo, a ampliação de leitos hospitalares e de UTI direcionados para pacientes da Covid-19. Já no dia 4 daquele mesmo mês, o Governo do Estado de São Paulo confirmou a ampliação de mais 8 leitos de UTI para Votuporanga nos atendimentos de Covid-19, que passaram a funcionar neste mês na Santa Casa de Votuporanga.

Na oportunidade, a confirmação foi dada pelo Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Marco Vinholi, e pelo Deputado Estadual e Líder do Governo de São Paulo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari.