Prefeito João Dado autoriza início da construção da nova Policlínica

Com 528,56 m² de área construída, a obra contará com R$ 1,2 milhão de recursos do então Deputado Federal e atual Vice-Governador Rodrigo Garcia.

O Prefeito João Dado autorizou nesta quinta-feira (28/5) o início da construção da Unidade de Atenção Especializada em Saúde – Policlínica, que será construída em um terreno de 2.008,55 m² na Rua Antônio Murasse, no Vila Residencial Parque Saúde. O ato, realizado no auditório do Centro de Cultura e Turismo, atendeu às determinações dos órgãos de saúde quanto ao distanciamento social e uso de máscaras.

A Policlínica prestará atendimento ambulatorial em várias especialidades, como ginecologia e obstetrícia, cardiologia, pediatria, entre outros. Além disso, serão realizados serviços de diagnóstico, terapêutico, planejamento familiar e pequenos procedimentos cirúrgicos.

A obra contará com R$ 1,2 milhão de recursos do então Deputado Federal e atual Vice-Governador, Rodrigo Garcia. A verba foi pleiteada pelo Prefeito como um dos compromissos de seu Plano de Governo.

Com 528,56 m² de área construída, o local terá consultórios médicos, salas de pequenos procedimentos cirúrgicos, enfermaria, de acolhimento, de coleta, inalação, administração de medicamentos, de vacina, de curativos, observação, farmácia, estocagem e dispensação de medicamentos, de espera e recepção, sanitários, de esterilização e materiais, administração e gerência, copa, almoxarifado, depósito de resíduos e de arquivos.

O Prefeito João Dado disse: “Consta no nosso Plano de Governo essa obra para atender Votuporanga. Estamos iniciando uma obra que será realizada com celeridade. Agradeço ao Vice-Governador Rodrigo Garcia e aos vereadores, porque essa obra vai fazer a diferença em toda a região”.

O Secretário Municipal de Obras, Mauro Del Álamo, relembrou a entrega de importantes obras já entregues na área da Saúde. “Foram três Consultórios Municipais entregues nesta gestão, além do Espaço Saúde da Vila Carvalho e a reforma e adequação de Unidades de Saúde do Município”.

Segundo a Secretária Municipal da Saúde, Márcia Reina, é mais uma obra na área da Saúde que o Prefeito está investindo. “Essa é uma obra que estava contemplada no projeto do Governo para que tivéssemos um local para atender, de forma mais ampla, a saúde da mulher e da criança. Agradeço ao Prefeito João Dado por este avanço que Votuporanga traz no sentido de ampliar os serviços ofertados para a população”.

O Vereador Rodrigo Beleza, que no ato representou o então Deputado Federal e atual Vice-Governador Rodrigo Garcia. “Quero agradecer a oportunidade, como líder do Democratas em Votuporanga, de representar a Câmara Municipal e também o nosso Vice-Governador Rodrigo Garcia, que enquanto Deputado Federal destinou o recurso para a construção da Policlínica. Rodrigo Garcia sempre acreditou em Votuporanga com grandes recursos para a nossa cidade. Nós estamos sempre à disposição para ajudar Votuporanga a crescer”.

O proprietário da empresa responsável pela obra, Sandro Doná Júnior, afirmou que “fazemos questão de participar de todos os processos para executar as obras e cumprir o cronograma. Encontramos uma estrutura muito boa para poder trabalhar aqui em Votuporanga. Agradeço e parabenizo o Prefeito, que está exercendo esse trabalho.”