Prefeito entrega marco inicial do 7º Centro Empresarial

A obra de infraestrutura do Distrito possui 20% dos serviços executados.

O Prefeito João Dado entregou na manhã da última quinta-feira (3/12) o marco inicial do 7º Centro Empresarial “Maria dos Santos Facchini”, localizado nas proximidades de Simonsen. Na cerimônia, estiveram presentes o Prefeito de Votuporanga, João Dado; o empresário, Euclides Facchini; o sócio proprietário da Noroaço, Lauro Ferraz; o Presidente da Airvo, Eduardo Vidigal da Costa; os representantes da Airvo, Silvano Carmona e Sergio Braga; o vereador eleito, Jura Silva; e secretários municipais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, a obra possui 20% dos serviços executados, sendo realizados terraplenagem e instalação de galerias. Toda a infraestrutura está sendo construída em uma área de 307.821,91m², localizada próximo a Simonsen, incluindo todos os lotes, sistema viário e faixa não edificante. A obra conta com investimento de R$2.694,055,35 mais R$331.000,00 de tubulação, adquiridos por meio de financiamento, no entanto, o valor será revertido aos cofres públicos mediante contribuição de melhoria que será paga pelas empresas que se instalarem no local. Também fará parte da obra, a instalação de iluminação pública com investimento de R$422.553,45, cuja ordem de serviço já foi assinada.

Segundo o Prefeito João Dado, o Município oferecerá a infraestrutura e as empresas terão a possibilidade de crescer em Votuporanga, gerando emprego e renda para a população. “Essa obra representa lucro para o Município, pois resulta em recuperação integral dos valores captados no financiamento com a venda de áreas e com a geração de emprego e renda. Com isso, a nossa querida Votuporanga crescerá ainda mais”.