Prefeito empossa nova gestão do Conselho da Juventude 

Cerimônia de posse da segunda gestão do Conselho Municipal da Juventude, para o biênio 2024/2026, ocorreu nesta segunda-feira.

O prefeito Jorge Seba (PSD) presidiu a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Municipal da Juventude nesta segunda-feira (18.mar), às 9h, no Centro do Empreendedor, sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, à qual o CMJ está integrado. O Conselho é paritário e consultivo, sendo formado por representantes do Poder Público e da sociedade civil organizada, envolvendo entidades, organizações ou movimentos do terceiro setor, ligados a projetos de desenvolvimento para a juventude.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, explica que “os conselheiros atuam diretamente ligados à questão da juventude, atuantes nas áreas de educação, trabalho, emprego e geração de renda, movimento estudantil, esporte e lazer, qualidade de vida, saúde, meio ambiente, diversidade religiosa, deficiência e mobilidade reduzida, relações raciais e étnicas, gênero e diversidade sexual ou cultura, representantes de movimentos ou organizações da juventude”, assinala.

Para o prefeito Jorge Seba, “integrar o CMJ é um trabalho de grande responsabilidade, que visa garantir melhorias em diversos setores, como a saúde, a educação, o desenvolvimento e a assistência aos nossos jovens e adolescentes, por isso desejamos bons resultados e ótimo gestão a todos que fazem parte desse Conselho”, diz o gestor municipal.

Os novos conselheiros

A nova gestão do Conselho Municipal da Juventude, com mandato para o biênio 2024/2026, é formada pelos seguintes representantes do Poder Público:

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico:

Titular: Cláudio Juny Figueiredo e suplente: José Carlos Leme de Oliveira;

Da Secretaria Municipal da Educação:

Titular: Denise Madalena Magri de Alcântara e suplente: Juliana das Graças Conde Esteves;

Da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:

Titular: André Crispin Gonçalves e Suplente: Keyse Mara Figueiras Gouveia;

Da Secretaria Municipal da Saúde:

Titular: Karen Fernanda Silva Bortoleto Garcia e Suplente: Maria Fernanda Clemente;

Da Secretaria Municipal de Assistência Social:

Titular: Lucas Henrique Guillem e Suplente: Daniela Ribeiro dos Santos;

Da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo:

Titular: Márcia Aparecida de Jesus Silva e Suplente: Fernanda Valeriano da Silva.

Como representantes da Sociedade Civil, serão empossados:

Associação Cultural Arte Solidária:

Titular: Karen Monik Vieira da Silva e Suplente: João Vitor Vieira Blanco;

Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima:

Titular: Amanda Rosa Pupio da Silva e Suplente: Victor Nascimento Brambila;

Sociedade Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de Menezes:

Titular: Daniela Ávila Zanelato;

Capela Santo Antônio – Pastoral da Juventude:

Titular: Geovana Carolina Lino Chagas e Suplente: Vinícius Caetano Moreira de Carvalho;

Centro Social de Votuporanga:

Titular: Thays Sales Oliveira e Suplente: Scarlat Garcia da Silva;

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: