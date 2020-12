Prefeito eleito Jorge Seba é recebido pelo presidente da Câmara e vereadores

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – Mehde Meidão Slaiman Kanso recebeu na manhã desta terça-feira, dia 1º em seu gabinete, o prefeito eleito Jorge Seba, que foi até a Casa de Leis em uma visita de cortesia.

Esse foi o primeiro encontro oficial entre o presidente da Câmara e o prefeito eleito após o pleito eleitoral ocorrido no último dia 15. Na ocasião, Jorge Seba conversou com Meidão e os vereadores que participaram da visita – Silvão Carvalho, Rodrigo Beleza, Léo Chandelly e Ali Hassan Wansa.

O prefeito eleito falou sobre o processo de transição do atual chefe do Executivo para a próxima gestão, projetos que serão desenvolvidos já no início do mandato, e colocou-se à inteira disposição dos vereadores para um trabalho harmonioso, mesmo sendo poderes distintos. “Venho como muita alegria até essa Casa de Leis para discutir projetos que serão colocados em prática tão logo assumirmos a Prefeitura e teremos a Câmara como parceira, discutindo, propondo e buscando soluções para os problemas que o nosso município enfrenta, destacou Seba.

Por sua vez, Meidão agradeceu a visita e colocou a Câmara à disposição para discutir com todos os vereadores projetos que tragam melhorias e investimentos para o município. “Foi nossa primeira reunião, um bate papo após a eleição e colocamos essa Casa de Leis à disposição da equipe de transição e do prefeito eleito Jorge Seba”, ressaltou Meidão.