Prefeito eleito de Votuporanga, Jorge Seba, anuncia quatro novos secretários 

Ederson Marcelo Batista, Ivonete Felix do Nascimento, Fabiano Cássio de Souza Gimenez e Tássia Gélio Coleta Nossa integrarão a gestão que tem início em janeiro de 2021.

Jorge Seba (PSDB), prefeito eleito de Votuporanga/SP e o vice, Valter Benedito Pereira (MDB), apresentaram na manhã de terça-feira (15), no Auditório da Associação Comercial de Votuporanga, outros quatro integrantes de sua futura gestão, que tem início em janeiro de 2021.

Diante da imprensa e convidados, Seba divulgou quem ficará à frente nos setores de Esportes e Lazer, Planejamento e Habilitação, Educação e da Saúde. Em outras duas oportunidades ele já havia informado outros oito nomes, atingindo agora, segundo o próprio prefeito eleito 70% das nomeações.

Secretarias

Dos anúncios anteriores: Secretaria da Fazenda – Deosdete Vecchiato; Secretaria da Administração – Andrea Thomé; Procurador Geral do Município – Glauton Feltrin; Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária – Rodrigo Beleza; Secretaria de Obras e Serviços Urbanos – Salvador Castrequini Neto; Alexandre Elias Giora – Secretaria de Governo; Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança – Marcos Silvério Moreno Camargo, e para o Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) – Adauto Mariola.

Anunciados desta segunda-feira:

Secretaria da Saúde – Ivonete Felix do Nascimento

Bacharel em Serviço Social pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga com especialização em Saúde Pública pela Unifev e em Gestão Clínica nas Redes de Atenção à Saúde pelo Hospital Sírio-Libanês, Ivonete Felix do Nascimento, 51, foi secretária municipal de Saúde de Valentim Gentil, no período de 2000 a 2010. Ela também ocupou cargo administrativo no Escritório Regional de Votuporanga da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, entre 1987 e 2000 e desde 2010 é administradora do Núcleo de Atenção à Saúde da OSS (Organização Social de Saúde) da Santa Casa de Votuporanga.

Secretaria de Esportes e Lazer – Fabiano Cássio de Souza Gimenez

Empresário há mais de 20 anos do ramo esportivo de academias, Fabiano Cássio de Souza Gimenez, 42, é ligado ao esporte desde a juventude. Também já foi atleta do ciclismo, participando de diversas competições esportivas de âmbito regional e estadual.

Secretaria de Educação – Ederson Marcelo Batista

Graduado em Pedagogia, com especialização em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica e Psicopedagogia Clínica e Institucional, Ederson Marcelo Batista ingressou na Secretaria Municipal da Educação como professor concursado em 2004. Atuou também como coordenador pedagógico e diretor de escola na rede municipal. É o coordenador executivo do ADE (Arranjo de Desenvolvimento da Educação) do Noroeste Paulista e secretário municipal da Educação desde 2018. Ele também é membro de diversos órgãos estaduais e nacionais ligados à educação, como a Undime (União dos Dirigentes Municipais da Educação) de São Paulo, a Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação, Instituto Significare, entre outros.

Secretaria de Planejamento e Habitação – Tássia Gélio Coleta Nossa

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Unifev – Centro Universitário de Votuporanga e pós-graduada em Saneamento e Meio Ambiente, Tássia Gélio Coleta Nossa é funcionária pública municipal da Secretaria Municipal de Planejamento desde 2011, onde já coordenou as áreas de Aprovação de Projetos e Habitação. Foi presidente do Fundo Municipal de Habitação e participou da elaboração do novo Plano Diretor Participativo, assumindo a coordenação geral nas últimas etapas. Assumiu a Secretaria Municipal de Planejamento, após a saída do então secretário Jorge Augusto Seba, em junho de 2020. Também é membro do Conselho Gestor do Programa de Parcerias-Público-Privadas, entre outros.

Fotos cedidas por Christopher Bueno