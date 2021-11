Prefeito e vice de Tanabi retornam aos cargos após afastamento

Os dois permanecem nos cargos ao menos até o julgamento dos recursos para que o TRE reconsidere a decisão que cassou a chapa e determinou novas eleições.

Depois de serem afastados dos cargos no último dia 21, o prefeito de Tanabi/SP, Norair Cassiano da Silveira (PSB), e o vice, Devair Zanetoni Junior (MDB), reassumiram a Prefeitura do município nesta sexta-feira (5).

Pela decisão do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) Paulo Galizia, os dois permanecem nos cargos ao menos até julgamento de recursos propostos por Norair e Devair para que o TRE reconsidere decisão que cassou a chapa e determinou novas eleições no município.

A decisão está em ação na Justiça Eleitoral por compra de votos, abuso de poder econômico e político durante a campanha eleitoral de 2020. Durante o período em que prefeito e vice ficaram afastado, o presidente da Câmara, Alexandre Bertolini, o Xandão (PSB), assumiu o comando do Executivo. Ele agora volta à presidência do Legislativo.

*Informações/diariodaregiao/Francela Pinheiro