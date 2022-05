Prefeito e vereadores se reúnem com secretário da Casa Civil em busca de recursos 

Em encontro com o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, entre os assuntos debatidos estavam investimentos em asfalto e saúde.

Na manhã da última terça-feira (10.mai), o prefeito Jorge Seba (PSDB), acompanhado dos vereadores Carlim Despachante (PSDB) e Jezebel Silva (Podemos), se reuniram na Secretaria Estadual da Casa Civil em busca de recursos e investimentos para Votuporanga/SP.

Na audiência com o secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, a comitiva deu andamento as reivindicações apresentadas por Votuporanga nas áreas da saúde e asfalto como investimentos para o município.

Na ocasião, também participaram os prefeitos de Fernandópolis, André Pessuto e de Jales, Luis Henrique.

A reunião dos prefeitos foi coordenada diretamente pelo deputado federal Fausto Pinato (PP), que seguindo pedido dos chefes dos executivos, elaborou as pautas de saúde e asfalto como as principais para o dia.

“A nossa região vem avançando e o ritmo desse crescimento não pode parar. Estamos reunidos aqui com os prefeitos das cidades de Fernandópolis, Jales e Votuporanga, além de Santa Fé do Sul que mandou sua demanda, visando atender o mais rápido possível com a liberação de mais asfalto e melhorias para o setor da saúde. Essa unificação das cidades é de extrema importância para o desenvolvimento regional”, destacou Fausto Pinato.

Jorge Seba destacou que Votuporanga vem conquistando diversos investimentos do Governo do Estado e é importante as audiências com os secretários de governo para dar andamento nos processos e trâmites burocráticos.

Os vereadores ressaltaram o empenho do secretário-Chefe da Casa Civil para a liberação de novos recursos para as áreas da saúde, educação e infraestrutura do município. “Votuporanga é centro regional e tem recebido milhões em recursos dos governos Estadual e Federal e a Câmara Municipal tem feito o seu papel de reivindicar e acompanhar essas demandas em benefício de nossos moradores”, destacaram Jezebel e Carlim Despachante.