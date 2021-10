Prefeito de Valentim Gentil assina convênio do programa ‘Melhor Caminho’

Objetivo do programa é a recuperação em estradas rurais Paulista, para melhorar o escoamento agrícola.

Na manhã desta quinta-feira (14), o prefeito de Valentim Gentil/SP, Adilson Segura (PSDB) acompanhado do secretário de Esportes, Lazer e Comunicação, Gilmar Sobrinho, assinou o convênio do Governo do Estado de São Paulo do Programa Melhor Caminho.

O objetivo do programa é a recuperação em estradas rurais Paulista, para melhorar o escoamento agrícola.

O encontro que ocorreu em São José do Rio Preto/SP, teve a presença do Governador João Doria, o presidente da Alesp – Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari, o secretário Estadual de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges; além de outras lideranças estaduais e regionais.