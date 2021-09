Prefeito de Urupês sai ileso após acidente em rodovia: ‘Não fiz um arranhão’

Com o impacto, os veículos ficaram destruídos. Os dois motoristas foram socorridos e encaminhados para hospitais da região.

Alcemir usou as redes sociais na manhã deste sábado (18) para tranquilizar os moradores e falar sobre o acidente.

“Quero agradecer às pessoas que estão ligando para saber como estou. Não foi nada grave. Não fiz um arranhão. Estou bem. Foi feito o teste do bafômetro tanto em mim quanto no outro motorista. Deu 0% de álcool. Isso vai constar no boletim de ocorrência”, disse o prefeito.

*Informações/G1