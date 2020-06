Prefeito de Santa Fé do Sul fica careca após live atingir meta de doações

A live contou com a participação de vários cantores da região.2107

O prefeito de Santa Fé do Sul cumpriu a promessa de raspar o cabelo caso a meta de doações fosse atingida na “Live Show de aniversário”, em comemoração aos 72 anos da cidade.

Ademir Maschio, prefeito de Santa Fé do Sul, ficou careca ao vivo. Alcir Zaina, o vice-prefeito que é também cabeleireiro profissional, foi o responsável por passar a máquina zero. “Pena que agora apareceu as orelhas e o nariz!”, brincou o prefeito.

A meta estipulada para tal ação acontecer era de R$ 10 mil. A arrecadação foi comemorada e será encaminhada para as entidades de Santa Fé. “Estou muito feliz porque foi por uma boa causa. Peço para a população usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos para que a gente saia deste momento difícil!”, completou.

