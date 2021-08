Prefeito de Jales tenta segurar fechamento da PF

Conforme matéria publicada no jornal A Tribuna de Jales, a delegacia da Policia federal de Jales pode estar em vias de ser fechada

Da Redação

Segundo o jornal noticiou neste domingo, o prefeito Luís Henrique (PSDB) entrou em contato com o deputado federal Fausto Pinato (PP) para pedir que intermediasse uma reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, seu colega de partido, para discutir o possível fechamento da Delegacia de Polícia Federal em Jales.

Informações do Jornal dão conta de que a superintendência da PF pretende fechar as delegacias de Jales, uma das menores do Estado. Os servidores lotados na DPF daquela cidade, bem como as tarefas administrativas e policiais, inquéritos e investigações, seriam distribuídos entre as duas unidades mais próximas: São José do Rio Preto e Araçatuba.

Segundo o Jornal A Tribuna, a matéria foi deflagrada por conta de uma postagem do vereador Ricardo Gouveia (PP) em seu perfil no Facebook, poucos dias antes. O parlamentar enviou ofício ao delegado da DPF de Jales, Jackson Gonçalves, com cópia para a Defensoria Pública, Ministério Público Federal e Justiça Federal em Jales, questionando sobre a situação.

Ao jornal, Ricardo Gouveia disse que é preciso fazer uma forte mobilização para sensibilizar os políticos com representatividade na região para impedir que o fechamento se concretize. “Não é possível que, em vez de reforçarmos a fiscalização nestas divisas, que possibilitam que criminosos tentem escoar drogas e armas de países como Paraguai e Bolívia para o interior do Brasil, contraditoriamente enfraquecemos ainda mais o combate à criminalidade em nossa região. Isso não é crível e tampouco concebível”.

O deputado Alexandre Padilha (PT) também enviou ofício no mesmo sentido ao Ministério da Justiça, ao qual a Polícia Federal está subordinada. Padilha atendeu ofício do vereador Hilton Marques (PT).

Em nota, o deputado disse: “A ideia de fechar a delegacia da PF de Jales é um tapa na cara da população da cidade, da região e da própria PF. Queremos saber se realmente existe por parte do governo a intenção de fechar a delegacia da PF. E, caso haja, que estudos amparam a decisão de governo, uma vez que a estrutura é fundamental pra Jales e região. Ressaltamos isso em todas as nossas iniciativas”.

Enquanto a PF silencia, vereador recorre ao MPF

Enquanto as forças políticas se mobilizam, a Polícia Federal faz ouvidos de mercador e não dá qualquer esclarecimento. Por enquanto, Ricardo Gouveia não obteve resposta, mas o jornal apurou que o delegado local não tem competência para responder e que a superintendência estadual não quer responder.

Diante desse impasse, Gouveia recorreu ao Ministério Público Federal em Jales para que a Procuradoria da República cobre a quem de direito.

Em ofício, o vereador relatou que procurou informações junto à PF e única resposta que recebeu foi que a demanda tinha sido enviada para a Superintendência da PF em São Paulo. “…por esta razão, solicito o apoio para que tenhamos respostas às perguntas encaminhadas à PF… reforço que em caso de resposta afirmativa (confirmação da possibilidade do fechamento da unidade da PF em Jales/SP) o apoio do Ministério Público Federal será muito importante para que a sociedade não seja penalizada com esta decisão… e solicito o valioso apoio do Ministério Público Federal de Jales/SP no sentido de reforçar o pedido de informações já encaminhado à PF bem como, em caso positivo, não permitir que a Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP seja desativada”.