Prefeito de Dirce Reis morre de Covid-19

João Carlos Rainho (PSDB), de 49 anos, estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP desde o dia 19 de março.

O prefeito de Dirce Reis/SP, João Carlos Rainho (PSDB), de 49 anos, morreu de Covid-19 na tarde desta quarta-feira (7).

Ele estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP desde o dia 19 de março. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura.

Com 64,33% dos votos, João foi eleito pela primeira vez no dia 15 de novembro do ano passado. Ele deixa mulher e dois filhos.

O vice-prefeito de Dirce Reis, Roberto Vizona, que estava no comando do Executivo de forma interina, assume definitivamente a prefeitura.

Dirce Reis decretou luto oficial de três dias por conta da morte de João. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro dele.

*Com informações do g1