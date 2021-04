Prefeito de Américo de Campos, Carlos Achilles, morre em capotamento

Carlos Roberto Achilles, de 61 anos, estaria retornando de uma viagem a São Paulo quando, por motivos a serem apurados, acabou perdendo o controle de direção no trecho que liga o município à Cosmorama/SP.

O prefeito de Américo de Campos/SP, Carlos Roberto Achilles, de 61 anos, morreu na tarde desta terça-feira (6), após um capotamento na Estrada Vicinal Félix Garcia Sanches, que liga o município à Cosmorama/SP.

De acordo com informações, o prefeito estaria retornando de uma viagem a São Paulo quando, por motivos a serem apurados, acabou perdendo o controle de uma caminhonete, Fiat/Toro, pertencente ao Poder Executivo, sofrendo o acidente.

Ainda de acordo com apurado, Achilles chegou a ser socorrido com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos e falecendo. As causas do acidente são investigadas. Não haviam informações sobre horário e local de sepultamento.